خبير أمني يكشف عن اعتقال نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية

2019/05/28 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

كشف الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، الثلاثاء، عن اعتقال أمين بغداد السابق نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية.

وقال

ابو رغيف في تغريدة على “تويتر ” إنه “تم اعتقال أمين بغداد السابق

نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية”.

وكانت

المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، قد أصدرت في كانون الثاني 2019 حكماً بالسجن سبع سنوات

بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، ومدير دائرة المتنزهات السابق.

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