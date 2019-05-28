النادي الملكي يتصدر قائمة الاعلى قيمة في اوروبا

2019/05/28 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف تقرير لشركة(KPMG) العالمية للاستشارات، أنّ نادي ريال مدريد، هو الأعلى قيمة في أوروبا لعام 2019.

وتفوق النادي الملكي على غريمه الأزلي والتقليدي برشلونة،

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