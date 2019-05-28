بالوثيقة..العيداني يستبعد جميع الشركات المتلكئة من عملها

2019/05/28 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، بإستبعاد جميع الشركات التي تلكئت في تنفيذ مشاريعها السابقة من تنفيذ مشاريع جديدة في المحافظة.وبحسب وثيقة تتضمن توجيه العيداني اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، بـ"استبعاد جميع الشركات التي تلكئت بالمشاريع السابقة من تنفيذ اي مشروع في المستقبل الا بعد اكمال المشاريع غير المنجزة".

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