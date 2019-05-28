هذا ماقرره مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

2019/05/28 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من المواضيع المعدّة لجدول اعماله .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان" المجلس وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق و المملكة العربية السعودية".

وقرر مجلس الوزراء بحسب البيان "بدء عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل".

ووافق مجلس الوزراء على "التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لعام ٢٠١٨".

وقرر مجلس الوزراء الموافقة "على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية ، كما قرر مجلس الوزراء الغاء لجنة التعاون والتنسيق بين مجلسي الوزراء والنواب المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨٧ لسنة ٢.١٧".

ووافق المجلس على "إقرار سياسة دمج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالمجتمع".

وناقش المجلس "حماية عدد من المنتجات المحلية والخيارات المطروحة بين منع بعض المستورد لمدد زمنية محددة او فرض الرسوم".

ووافق مجلس الوزراء على "مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنه التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة العراق وحكومة جمهورية باكستان".انتهى/س

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