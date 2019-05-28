سفارة وقنصلية بريطانيا لنيجيرفان البارزاني: نتطلع لتعزيز علاقاتنا

2019/05/28 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنتمكن من الإفادة من الفرص المتاحة

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