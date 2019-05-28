خاص| المساري: السيد الحكيم تكلم شخصيا مع عبد المهدي بشان ذهاب الاصلاح للمعارضة

2019/05/28 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

بين الامين العام لحزب الحق الوطني احمد المساري ، اليوم الثلاثاء ، اسباب ذهاب تحالف الاصلاح الى المعارضة ، منوها ان رئيس التحالف السيد عمار الحكيم تكلم شخصيا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بهذا الامر .

وذكر المساري في تصريح لـ “المرتكز” على “الاتجاه الفضائية” ، ان “الهيئة السياسية لتحالف الاصلاح اجتمعت وقررت الذهاب الى المعارضة بالاجماع بما فيها تحالف سائرون” ، مبينا “ان عبد المهدي اعطى المناصب لتحالف البناء وهو يميل للبناء اكثر” موضحا “تم مفاتحة رئيس الوزراء بهذا الامر”.

واضاف ان “عبد المهدي لايفضل ان تكون هناك كتلة معارضة لانها ستراقب اداء الحكومة في الامور الصغيرة والكبيرة” .

واوضح ان “خيار الذهاب للمعارضة لازال قائم لاننا نعتقد ذهابنا للمعارضة بسبب عدم تمثلينا في هذه الحكومة بشكل كامل”، لافتا الى ان رئيس التحالف السيد عمار الحكيم تحدث مع عبد المهدي شخصيا في ذهاب التحالف للمعارضة “.

ويعتبر حزب الحق الوطني احد مكونات القوى السنية المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار .

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