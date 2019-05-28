إعلامي تونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

2019/05/28 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نبيل القروي مؤسس قناة “نسمة” التونسية الخاصة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة في نوفمبر المقبل.وقال القروي في حديث متلفز: “قررت أن أكون صريحا وصادقا وشفافا مع التونسيين من خلال إعلان نيتي رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019”.وأشار القروي إلى إنه يتوقع “ثورة الصندوق” في الانتخابات المقبلة، وأن معركته الأساسية لن تكون […]

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