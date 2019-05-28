نفط ميسان يتلغب على ضيفه النجف

2019/05/28 | 20:40

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..حقق فريق نادي نفط ميسان الرياضي لكرة القدم ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على ضيفه نادي النجف في المبارة التي جرت على ارض ملعب ميسان الأولمبي ،منتصف ليل الاثنين، وسط حضور جماهيري كبير.

وتقاسم الفريقان شوطي المباراة حيث تمكن فريق نادي نفط ميسان من السيطرة التامة على مجريات اللعب في الشوط الأول واستطاع أن يحقق ٣ اهداف نظيفة وجميلة جدا وسط ذهول الفريق الضيف.

جاءت اهداف ميسان الاهداف عن طريق ثامر برغش ، حسين علي، و مهدي دغاقلة.

وما ان أطلق الحكم الدولي واثق محمد صفارة الشوط الثاني حتى ظهر الوجه الحقيقي للنجف الذي استطاع أن يحقق هدفه الأول من ضربة جزاء ليعود إلى المبارة، وبعد اقل من ٥ دقائق تمكن النجف من تقليل الفارق بتسجيل الهدف الثاني، الذي جعل لاعبي نفط ميسان يستشعرون الخطر النجفي.

واستطاع دفاع نفط ميسان الوقوف بوجه العديد من هجمات فريق الضيف، الذي فشلت محاولاته بالحصول على التعادل حتى أطلق الحكم واثق محمد صافرة نهاية المبارة بتقدم ميسان ٣/٢

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