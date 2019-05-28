مكغورك يهنئ نيجيرفان بارزاني بانتخابه رئيساً لإقليم كردستان

2019/05/28 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

هنأ

المبعوث الرئاسي الأمريكي السابق للتحالف الدولي للحرب ضد داعش بريت مكغورك ، الثلاثاء،

رئيس إقليم كردستان الجديد نيجيرفان البارزاني، وقال إنه “من الشخصيات التي يحتاجها

الشرق الاوسط”.

وقال

مكغورك في تغريدة على “تويتر” أتقدم بالتهاني للرئيس الجديد لإقليم كردستان

العراق، نيجيرفان البارزاني.



إن هناك قلة قليلة أخرى من القادة الكفوئين والموهوبين

من الذين يحتاجهم الشرق الأوسط في هذا الوقت الهام”.

وانتخب

برلمان كردستان، اليوم الثلاثاء، 28 أيار، 2019، نيجيرفان البارزاني، رئيساً لإقليم

كردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين، ليبدأ بذلك مرحلة سياسية جديدة بعد 18 سنة

متواصلة من شغله منصب رئيس وزراء الإقليم.

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