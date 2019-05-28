2019/05/28 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبير بيئي، اليوم الثلاثاء، من خطر خروج الافاعي في محافظة البصرة من مخابئها بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وقال مصطفى المالكي في تصريح صحفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات من خطر انتشار الأفاعي بالبصرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات من خطر انتشار الأفاعي بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).