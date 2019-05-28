خليفة ميركل تثير الجدل باقتراحها قيودا على الإنترنت

2019/05/28 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أثارت أنغريت كرامب-كارنباور، الخليفة المتوقعة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الانتقادات باقتراحها قيوداً على حرية التعبير على الانترنت، بعد حملة طالت حزبها غلى موقع يوتيوب عشية الانتخابات الأوروبية.وتصدّر حزبها اليميني الوسطي “الاتحاد المسيحي الديموقراطي” نتائج الانتخابات الأوروبية الأحد، لكنه حقق أسوأ نتيجة بتاريخه في الاستحقاق الذي جاء بعد يومين من دعوة عشرات

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