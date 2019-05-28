الحلبوسي وملك الأردن يبحثان الحفاظ على الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة

2019/05/28 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والملك الأردني عبد الله الثاني، الثلاثاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والحفاظ على الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى الملك الأردني عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

وأضاف البيان، أن الطرفين “ناقشا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة”.

كما بحث الطرفان، وفقاً للبيان، “المستجدات الأخيرة في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الإقليمي فيها وتحقيق الاستقرار، وفي مقدمتها العراق الذي تعافى وبدأ يشهد استقرارا بعد حربه التاريخية ضد الإرهاب وانتصاره على تنظيم داعش”.

من جانبه، جدد الملك الأردني “موقف المملكة الداعم للعراق”، مبديا “استعداد بلاده للمساهمة بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

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