2019/05/28 | 20:48

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بغداد اليوم _ بغداد

عد النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، اليوم الثلاثاء، عقوبة حركة عصائب أهل الحق للنائب عن كتلة صادقون التابعة لها سعد شاكر الخزعلي بعد "اساءته" لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "غير كافية ولا مقبولة"، داعيا إلى محاسبته "حسابا عسيرا".

وقال فاخر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "البيان الذي أصدرته حركة عصائب اهل الحق، بشأن إساءة النائب عنها سعد شاكر الخزعلي لمقتدى الصدر، خجول وغير كافِ ولا مقبول، وكذلك بالنسبة للعقوبة التي اتخذتها بحقه، خصوصا وأن الاعتداء والاساءة صدرت من نائب يمثل العصائب بحق رمز من رموز العراق".

وأضاف، أن "الحركة كان من الأجدر بها طرد هذا النائب وتقديمه للقضاء ومحاسبته حسابا عسيرا من قبل قيادته بعد تجاوزه على زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر"، مبينا أن "الإساءة صدرت عن شخص خارج العرف القانوني والاخلاقي".

وكان المكتب التنظيمي لحركة عصائب أهل الحق قد أصدر، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عقوبات بحق سعد شاكر الخزعلي النائب عن كتلة صادقون التابعة لها، وتضمنت العقوبات توجيه إنذارا للخزعلي، وإلزامه بتقديم اعتذار رسمي، والتعهد الخطي أمام المكتب بعدم مخالفة ضوابط الحركة وثوابتها، وذلك بعد تسريب محادثات الكترونية منسوبة له تضمنت إساءة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وعقب ذلك، قدم النائب سعد شاكر الخزعلي اعتذارا للصدر، وسبقه توجيه النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار علي البديري رسالة عاجلة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، للتدخل لحل ما اسماه بـ "أزمة التيار الصدري وحركة عصائب أهل الحق".

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