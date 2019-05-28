ريال مدريد يتصدر قائمة الأعلى قيمة في اوروبا

2019/05/28 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لشركة(KPMG) العالمية للاستشارات، أنّ نادي ريال مدريد، هو الأعلى قيمة في أوروبا لعام 2019.وتفوق النادي الملكي على غريمه الأزلي والتقليدي برشلونة، حيث لم يتواجد النادي الكتالوني بين الثلاثة الأوائل حيث تواجد في المرتبة الرابعة.وعلى الرغم من المشاكل التي يمر بها ريال مدريد داخل المستطيل الأخضر هذا الموسم، لكن النادي تصدر المركز

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