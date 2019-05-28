2019/05/28 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي السد القطري، عن توصله لاتفاق رسمي مع تشافي هيرنانديز لاعب الفريق السابق من أجل تعيينه مديراً فنياً له بداية من الموسم المقبل، لتكون أولى تجاربه التدريبية.وفاز الزعيم ببطولة الدوري القطري في موسم 2017/2018، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسوالدو فيريرا، الذي أعلن رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم وتزامن معه اعتزال اللاعب الإسباني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشافي مدرباً للسد القطري رسمياً وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشافي مدرباً للسد القطري رسمياً) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشافي مدرباً للسد القطري رسمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).