إيران تعلن إزالة كل العقبات في التجارة مع قطر

2019/05/28 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر، عدنان موسى بور، عن إزالة كل العقبات في التعاون التجاري بين البلدين، لافتا إلى أنهما لا يواجهان أي مشكلة خاصة في هذا المجال.وقال موسى بور، لوكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، وتابعتها /المعلومة/، إنه “على الرغم من الضغوط الدولية على قطر إلا أن الجانبين يحرصان على […]

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