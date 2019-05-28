عادل عبد المهدي:سنفتح نافذة الكترونية لتدقيق معلومات المفسوخة عقودهم من القوات الامنية

2019/05/28 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن الحكومة ستفتح نافذة الكترونية لتدقيق معلومات المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية.وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي ، إن “الحكومة وضعت حلولا جدية لحسم ملف منسبي القوات الأمنية المفسوخة عقودهم”، لافتا إلى إن “الحكومة ستفتح قريبا نافذة الكترونية لتدقيق المعلومات ومتابعتها”.وأضاف أن “نافذة ستفتح

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