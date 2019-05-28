2019/05/28 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد علماء عددا كبيرا من الجينات الوراثية التي ربما لعبت دورا رئيسيا في تطور جنسنا البشري.ووجدت الدراسة أن الجينات، التي اعتُقد في السابق أنها تلعب أدوارا متشابهة لدى العديد من الكائنات الحية، هي في الواقع فريدة من نوعها لدى البشر.ويقول العلماء، الذين حققوا اكتشافهم باستخدام طريقة حسابية جديدة للتنبؤ بتسلسل العنصر (أو أنماط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد الجينات المسؤولة عن تطور الجنس البشري وكالة صدى الاعلام للانباء.

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