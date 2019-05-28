صورة.. تحرير ايزيدية من مخيم سوري

2019/05/28 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكن البيت الايزيدي في إقليم الجزيرة في كوردستان سوريا اليوم الثلاثاء من إخراج فتاة ايزيدية من مخيم الهول الذي تسكنه عوائل الدواعش.

وبحسب موقع ايزيدي 24 المحلي فان البيت الايزيدي في اقليم الجزيرة نشر بيانا حول الأمر واوضح أن الفتاة تم خطفها من قبل تنظيم داعش في الثالث من اب عام 2014.

واشار إلى أن اسم الفتاة سهام رفو سليمان، وهي ايزيدية من ناحية تل عزير، تم اسرها من قبل تنظيم داعش عند هجومه على قضاء شنگال، قضت اكثر من اربع سنوات ونصف في الاسر واليوم تم تحريرها.

وتابع البيان ان "تحرير سهام اتى كتكملة لسلسلة تحرير الايزيديات من مخيم الهول الذي تتمركز فيه عوائل افراد تنظيم داعش والذي يتوقع انه يضم عددا آخر من الايزيديات المختطفات".

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