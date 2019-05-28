2019/05/28 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الثلاثاء، زيادة رواتب الرعاية الإجتماعية وان يكون توزيعها شهرياً بدل ان تكون لشهرين”.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى , ان عبد الزمان اجتمع “مع الكادر المتقدم في هيأة الحماية الاجتماعية لمناقشة ان تكون رواتب الحماية شهرية بدل ان تكون لشهرين ودراسة زيادة هذه الرواتب .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تدرس زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية وتوزيعها شهرياً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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