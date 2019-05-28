2019/05/28 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ أدمغتنا في العمل بكفاءة أقل مع تقدمنا في العمر، لذا نحن بحاجة إلى الحفاظ على صحتها لفترة أطول.وتقدم الدكتورة الخبيرة، سابينا برينان، نصائح حول كيفية الحفاظ على نشاط الدماغ مع التقدم في العمر.وتقول برينان إن النوم الجيد يمنحنا الحيوية اللازمة في ساعات النهار، ويجعلنا نواجه معظم التحديات باستعداد تام.ولكن النوم السيء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصائح بسيطة للحفاظ على صحة دماغك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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