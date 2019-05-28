عاجل.. كلكامش برس تنشر نتائج السادس الابتدائي لمحافظة كربلاء

2019/05/28 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائي الدور الاول للعام الدراسي 2018 – 2019 لمحافظة كربلاء.النتائج هنــــــــا

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