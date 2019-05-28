2019/05/28 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الثلاثاء، ان عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل.وقد نقلت عن مصدر رفيع يوم امس الاثنين، تأكيده بانه عطلة العيد ستبدأ الثلاثاء المقبل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يعلن بدء عطلة عيد الفطر المبارك الثلاثاء المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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