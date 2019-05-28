الشيخ عيسى قاسم:

2019/05/28 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي بيان حول مؤتمر المنامة الممهد لصفقة القرن قال الشيخ قاسم إن "صفقةُ القرنِ لها طرفٌ واحدٌ هو ترامب وإسرائيل ومتعاونون ومنفّذون من أنظمة عربية، يقف تعاونهم لصالح إسرائيل على حساب الفلسطينيين.وفيما شدد على أن هذه الصفقة ما هي إلا واحدة من جرائم ومؤامرات ارتكبت بحق القضية الفلسطينية، استدرك بالقول إنها ستحبط بالإرادة الإيمانية للأمة ووعي أبنائها وصمودهم وشراسة مقاومتهم ولن تحقق إلا العار لمن يقف خلفها. انتهى.ص.هـ.ح.

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