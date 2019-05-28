مجلس الوزراء يقر عددا من الموضوعات أبرزها تقرير غسيل الأموال وعطلة العيد

2019/05/28 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد قرر مجلس الوزراء بدء عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.كما وافق المجلس على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لعام ٢٠١٨ .وقرر الموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية ، كما قرر الغاء لجنة التعاون والتنسيق بين مجلسي الوزراء والنواب المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨٧ لسنة ٢.١٧.ووافق المجلس على إقرار سياسة دمج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالمجتمع هذا وناقش المجلس حماية عدد من المنتجات المحلية والخيارات المطروحة بين منع بعض المستورد لمدد زمنية محددة او فرض الرسوم.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية ، والموافقة على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنه التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة العراق وحكومة جمهورية باكستان.

انتهى.ص.هـ.ح.

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