العثور على زمرد عملاق في منجم بمنطقة الأورال الروسية

2019/05/28 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة عثر على حجر زمرد ضخم يزن 1.6 كيلوغرام، داخل منجم ماريانسكي في مقاطعة سفيردلوفسك بمنطقة الأورال وسط روسيا.وجاء في بيان صدر عن إدارة المقاطعة، أن هذا “الحجر أكبر اكتشاف من الأحجار الكريمة خلال السنوات الثلاثين الأخيرة تقريبا، ففي عام 1990، عثر على حجر زمرد يزيد وزنه على 2 كيلوغرام “.وفي عام […]

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