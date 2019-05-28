مصر للطيران تستآنف رحلاتها للخرطوم

2019/05/28 | 21:16

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وماريان جرجس

صرح مصدر مسؤول بشركة مصرللطيران أنه سيتم اعاده استئناف رحلات مصر للطيران إلى الخرطوم اعتباراً من اليوم بإقلاع رحلتها رقم MS 853، في تمام الساعة 23:45 مساءً من مطار القاهرة الدولي.هذا وتهيب شركة مصر للطيران بالساده عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة الـCall Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.

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