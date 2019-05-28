توقيف عبعوب على الحدود البرية بين لبنان وسوريا بتهم فساد

2019/05/28 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]علن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، الثلاثاء، عن اعتقال أمين بغداد السابق نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية.

وقال ابو رغيف في تغريدة على موقعه في تويتر إنه "تم اعتقال أمين بغداد السابق نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية".وكانت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، قد أصدرت في كانون الثاني 2019 حكماً بالسجن سبع سنوات بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، ومدير دائرة المتنزهات السابق.ا

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