تلغراف ثمن لوحة دافينشي مخلص العالم قد يصبح 1.5 مليون دولار

2019/05/28 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المستبعد أن تعرض لوحة “مخلص العالم” لفنان عصر النهضة الشهير ليوناردو دافينشي (1452-1519) في متحف اللوفر الفرنسي، لتشكك غالبية الخبراء في أصليتها.جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة “The Daily Telegraph” البريطانية، حيث قالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن تلك اللوحة يمكن أن تعرض في اللوفر فقط، إذا ثبت أنها بريشة ليوناردو دافينشي.

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