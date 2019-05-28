الخارجية الأميركية: إذا أخذت إيران شروطنا الـ12 بجدية فمستعدون للتفاوض

2019/05/28 | 21:19

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبدالصمد السامرائي رسالة تهنئة إلى نيجرفان البرزاني بمناسبة انتخابه رئيساً لإقليم كردستان.

وقال السامرائي في رسالته ان " انتخابكم رئيسا للإقليم يعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الدستو

بغداد اليوم _ بغداد

عد النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، اليوم الثلاثاء، عقوبة حركة عصائب أهل الحق للنائب عن كتلة صادقون التابعة لها سعد شاكر الخزعلي بعد "اساءته" لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "غير كافية ولا مقبولة"، داع

بغداد اليوم _ بغداد

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في العاصمة الاردنية عمان.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "رئيس مجلس النواب

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