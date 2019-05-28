2019/05/28 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ توقيف عبعوب على الحدود البرية بين لبنان وسوريا

28/05/2019 21:13:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ف

اعلن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، الثلاثاء، عن اعتقال أمين بغداد السابق نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية بتهم فساد.

وقال ابو رغيف في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), إنه "تم اعتقال أمين بغداد السابق نعيم عبعوب على الحدود السورية اللبنانية".

وكانت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، قد أصدرت في كانون الثاني 2019 حكماً بالسجن سبع سنوات بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، ومدير دائرة المتنزهات السابق.

ت/م.م

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