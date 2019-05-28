2019/05/28 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في حقل حنطة بمحافظة ديالى، مشيرة الى إنقاذ مزارع مجاورة للحقل مساحتها ألف دونم من ألسنة النار.وقال إعلام المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “إخبارا ورد بوجود حادث حريق في قرى (الوحدة – المجر – حسين الجاسم) التابعة لناحية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق في حقل حنطة بديالى وإنقاذ مزارع مجاورة له مساحتها ألف دونم وكالة خطوة برس.

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