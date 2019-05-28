2019/05/28 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسبب تساقط الشعر قلقا لدى أي شخص من الجنسين، بيد أنه يزعج النساء أكثر.وقد حدد خبراء من ألمانيا التغيرات الصحية التي يمكن أن تسرع في تساقط الشعر.وهذه التغيرات الصحية الحاصلة في جسم المرأة هي: الحمل- في أثناء فترة الحمل يزداد مستوى الإجهاد وهذا بدوره ينعكس على حالة الشعر.ولكن لحسن الحظ بعد ولادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التغيرات الصحية المسببة لتساقط الشعر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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