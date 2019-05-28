2019/05/28 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبنا الوطني بالمواي تاي يحصل على ثلاث ميداليات ذهبية ومثلها من الفضة و برونزيتان في ختام بطولة زايد الدولية للألعاب الرياضية

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