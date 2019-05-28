الحلبوسي يبحث مع العاهل الاردني التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة

2019/05/28 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

التقى

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، بالعاهل الأردني، الملك عبد الله

الثاني، في العاصمة الاردنية عمان.

وذكر

المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن

“رئيس مجلس النواب التقى ملك الأردن، عبد الله الثاني، في العاصمة الأردنية عمان”.

وأضاف

البيان، أن “الجانبين ناقشا خلال اللقاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين،

وتعزيز التعاون المشترك بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة”.

وتابع،

أن اللقاء بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الإقليمي فيها

وتحقيق الاستقرار، وفي مقدمتها العراق الذي تعافى وبدأ يشهد استقرارا بعد حربه التاريخية

ضد الإرهاب وانتصاره على تنظيم داعش”.

وأكد

الملك الأردني بحسب البيان على “موقف المملكة الداعم للعراق”، مبدياً

“استعداد بلاده للمساهمة بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون في

القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

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