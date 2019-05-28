القبض على عصابة مختصة بسرقة المنازل في بغداد

2019/05/28 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على عصابة مختصة بسرقة المنازل.

وقالت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مكتب مكافحة اجرام

الخضراء، وبعد توفر معلومات حول متهمين بقضية سرقة دار، شكل فريق عمل للمتابعة والتحري،

عبر المصادر السرية وكاميرات المراقبة، حتى القاء القبض عليهم”.

وتابع

“بعد التعمق بالتحقيق معهم، اعترفوا صراحة عن قيامهم بسرقة مبلغ من المال وقدره

3 الاف دولار امريكي، ومصوغات ذهبية واجهزة موبايل”.

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