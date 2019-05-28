2019/05/28 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرغب بعض الناس بتسجيل المكالمات الهاتفية الهامة لأغراض مختلفة، ولكن أجهزة آيفون وأندرويد لا تملك ميزة تتيح القيام بذلك بسهولة تامة.ومع ذلك، من الممكن تسجيل مكالمة هاتفية على الجهاز الذكي، وفيما يلي أفضل الأمثلة على كيفية القيام بذلك: – تسجيل مكالمة هاتفية باستخدام “غوغل فويس” يسمح تطبيق “غوغل فويس” بإجراء مكالمات هاتفية عبر شبكة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تسجل المكالمات على هواتف آيفون وأندرويد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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