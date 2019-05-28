2019/05/28 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان دائماً الصوت القوي للعقلانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: الشرق الأوسط بحاجة إلى قادة مثل نيجيرفان البارزاني) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: الشرق الأوسط بحاجة إلى قادة مثل نيجيرفان البارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).