دراسة تكشف “سر” العمر المديد

2019/05/28 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يشعرون بالغرض والهدف من حياتهم، يعيشون حياة مديدة وصحية.وقادت عالمة الأوبئة، لي بيرس، من كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان والمتخصصة في كيفية تحسين نوعية الحياة، الدراسة التي شملت 6985 مشاركا.وكشفت النتائج، التي يجري تجميعها لتشكيل رسم بياني موحد يعكس حالة الغرض من الحياة، أن الأمر […]

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