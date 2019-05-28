علماء يكشفون كيف يدمر الرجال خصوبتهم دون وعي

2019/05/28 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء من أن الرجال يدمرون فرصهم في إنجاب الأطفال من خلال الارتياد إلى الصالات الرياضية بهدف “الاعتناء بالمظهر البدني وجذب انتباه النساء”.وقال العلماء إن العقاقير المستخدمة لنمو العضلات والأقراص المضادة للصلع، يمكن أن تكون لها آثار جانبية تسبب العقم.وأوضح البروفيسور آلان باسي، من جامعة “Sheffield”، قائلا: “أليس من السخرية أن يذهب الرجال

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