إحباط محاولة اغتيال لمسؤولين أمنيين كبار في إندونيسيا

2019/05/28 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس جاكرتا: أعلنت الشرطة الاندونيسية الثلاثاء إحباط مخطط لاغتيال أربعة مسؤولين أمنيين كبار من بينهم وزير الداخلية والمستشار الأمني للرئيس، في محاولة قد تكون مرتبطة بأحداث الشغب الأخيرة في أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان.ويأتي الكشف عن المخطط الفاشل بعد أقل من اسبوع على مقتل ثمانية متظاهرين وإصابة مئات آخرين في

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