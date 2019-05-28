2019/05/28 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهارت خشبة مسرح مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان الصينية أثناء عرض فني راقص شارك فيه المئات من الأطفال واليافعين.وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن الحادث وقع أثناء اختبارات لمسابقة في المقاطعة الصينية.ويظهر الفيديو تجمع أكثر من 100 شخص من أطفال وكبار على خشبة المسرح، يستعرضون الجوائز التي حصلوا عليها أمام عدسات المصورين.Video Player وبعد ثوان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى وجرحى لحظة سقوط خشبة مسرح بمئات الأطفال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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