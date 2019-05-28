ميلان يعلن رحيل مدربه

2019/05/28 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نادي ميلان، اليوم الثلاثاء، رحيل المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، عن مقعد المدير الفني للروسونيري بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا للموقع الرسمي لميلان، فإن إدارة النادي وجهت الشكر لجاتوزو على الفترة التي قضاها رفقة الفريق، وتحقيق أكبر عدد من النقاط في الدوري الإيطالي منذ موسم 2012 - 2013.

وقال إيفان جازيديس، المدير التنفيذي لميلان "لقد تشرفت بالتعرف على جاتوزو على مدار الأشهر الستة الماضية منذ وصولي إلى النادي".

وأضاف "لقد منح جاتوزو كل شيء لديه للنادي، وعمل بلا كلل وتحمل المسؤولية كاملة.



أريد أن أقول له من قلوبنا، شكرًا لك رينو".

يذكر أن جاتوزو قاد ميلان في الموسم الحالي لاحتلال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليتأهل الروسونيري بذلك إلى المشاركة في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

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