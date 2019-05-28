2019/05/28 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PsavzxAoqsg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منصور المرعيد: سأحيل مشروع مصفى القيارة لشركة استثمارية وسنؤهل مطار الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منصور المرعيد: سأحيل مشروع مصفى القيارة لشركة استثمارية وسنؤهل مطار الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).