خلية الاعلام الامني: مقتل 10 عناصر من داعش في ضربة جوية شرقي محافظة صلاح الدين

2019/05/28 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، مقتل 10 عناصر من داعش في ضربة جوية شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، اليوم (28 ايار 2019)، ان "10 ارهابيين قتلوا من قبل طيران الجيش بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين".

واضاف، انه "تم تدمير عجلتين للإرهابيين نوع "بيك اب" أحدهما مفخخة، فضلا عن صهريجين محملين بمادة البنزين لبقايا عصابات داعش في (منطقة علاس) شرقي محافظة صلاح الدين" .

وكانت الخلية قد ذكرت في وقت سابق ان "قوة من شرطة الطاقة وبإسناد من مدفعية الحشد الشعبي تصدت لمحاولة تعرض لعناصر إرهابية على حقول علاس النفطية ضمن محافظة صلاح الدين".

جدير بالذكر ان عناصر من داعش تحاول بين الحين والاخر تنفيذ عمليات مسلحة ضمن حدود محافظة صلاح الدين، فيما تقوم القوات الامنية بعلميات تفتيش شبه يومية.

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