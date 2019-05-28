بارزاني: نعمل على حل جميع المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية في إطار الدستور

2019/05/28 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل

وجه نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة الى الكرد بعد

انتخاباه رئيساً لإقليم كردستان.

وقال نيجيرفان بارزاني، في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، إنه “إلى جانب التعبير

عن شكري وتقديري الكبيرين لبرلمان كردستان الموقر الذي منحني ثقته اليوم باسم شعب كردستان،

وأطمئن كل الكردستانيين الأعزاء إلى أن رئاسة الإقليم ستكون المظلة التي توحد الصفوف

وتجمع كل القوى والأطراف السياسية الكردستانية والمكونات العرقية والدينية بمختلف أفكارهم

وتوجهاتهم، في سبيل التعايش السلمي والطمأنينة لشعب كردستان، أيها الكردستانيون الأحبة،

سيكون توفير الأمان والسلم المجتمعي وضمان حقوق الفرد والمجتمع أهدافاً رئيسة لنا”.

وأضاف بارزاني: “سنعمل من خلال اتباع سبيل الحوار على

حل كل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية في إطار الدستور، كما سنعمل على الحفاظ

على علاقات الصداقة المتينة مع دول الجوار والمنطقة ومواصلة تعزيز مكانة وثقل إقليم

كوردستان على المستويين الإقليمي والدولي”.

وتابع، إن “إقليم كردستان ملك لكل الكردستانيين بكل

تنوعهم، ورئاسة الإقليم ستكون منصة للتعبير عن إرادتهم ومطالبهم وحقوقهم بدون تمييز

ولا تهميش”، مشيراً إلى أن “مصالح إقليم كردستان تدعو الأطراف المشاركة إلى

مواصلة وتسريع خطوات عملية تشكيل حكومة الإقليم”.

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