2019/05/28 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مجلس ديالى يطالب بكشف مفتعلي حرائق المحافظة

28/05/2019 22:20:00 PM |

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واع/ ديالى/م.ا

طالب مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، بالكشف عن مفتعلي الحرائق التي تعرضت لها مساحات زراعية واسعة بالمحافظة.



فيما دعا الى وضع الجناة تحت طائلة القانون.





وقال رئيس المجلس، علي الدايني، في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ),"تابعنا بقلق بالغ خلال الايام الماضية ظاهرة (الحرائق المفتعلة) التي تعرضت لها مساحات زراعية واسعة تقدر بأكثر من 1200 دونم مما الحق ضررا كبيرا بالمخزون الغذائي والقطاع الزراعي ومصدر معيشة مئات المزارعين, وكنا خلال الايام الماضية على تواصل مباشر مع الجهات المعنية ومع الكثير من اصحاب المساحات الزراعية المتضررة".

وشدد الدايني، على "ضرورة عدم السماح بمرور هذه الحوادث دون كشف الجناة ووضعهم تحت طائلة القانون لتكون هناك رسالة صريحة وواضحة لكل من يحاول استهداف الامن الاقتصادي لمحافظة ديالى وتعكير الاستقرار الامني الذي نؤمن انه مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع والذي يلزم كل فرد بتقديم المعلومات الممكنة عن كل عمل تخريبي يستهدف امن محافظة ديالى ومن ضمنه استهداف (مساحات الحنطة) في مناطق محافظة ديالى".

وطالب، جميع الاجهزة الامنية الاستخباراتية ومديرية الامن الوطني بـ"تكثيف جهودها على هذه الحوادث لكشف الجناة وجعلهم عبرة لمن يعتبر ولكل من يحاول او يفكر بالمساس بأمن محافظة ديالى".

ت/م.م

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