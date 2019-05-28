مجلس ديالى يعلن حصيلة حرائق الحنطة

2019/05/28 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ديالى

أعلن

رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الثلاثاء، تعرض أكثر من 1200 دونم زراعي لـ”الحرائق المتفعلة” استهدفت الأمن الاقتصادي لمحافظة

ديالى وتعكير الاستقرار الأمني، مطالباً بعدم السماح بمرور هذه الحوادث دون كشف الجناة

ووضعهم تحت طائلة القانون.

وقال

الدايني في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تابعنا بقلق بالغ خلال

الأيام الماضية ظاهرة الحرائق المفتعلة، والتي تعرضت مساحات زراعية واسعة تقدر بأكثر

من 1200 دونم مما ألحق ضرراً كبيراً بالمخزون الغذائي والقطاع الزراعي ومصدر معيشة

مئات المزارعين”, مشيراً إلى أنه “خلال الأيام الماضية كنا على تواصل مباشر مع الجهات

المعنية ومع الكثير من أصحاب المساحات الزراعية المتضررة”.

وطالب

الدايني بحسب البيان، “بعدم السماح بمرور هذه الحوادث دون كشف الجناة ووضعهم تحت طائلة

القانون لتكون هناك رسالة صريحة وواضحة لكل من يحاول استهداف الأمن الاقتصادي لمحافظة

ديالى وتعكير الاستقرار الأمني الذي نؤمن أنه مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع”.

ولفت

إلى أنه “يلزم كل فرد تقديم المعلومات الممكنة عن كل عمل تخريبي يستهدف أمن محافظة

ديالى ومن ضمنه استهداف (مساحات الحنطة) في مناطق المحافظة”، مطالباً “جميع الأجهزة

الأمنية الاستخباراتية ومديرية الامن الوطني بتكثيف جهودها لكشف الجناة وجعلهم عبرة

لمن يعتبر ولكل من يحاول او يفكر بالمساس بأمن محافظة ديالى”.

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