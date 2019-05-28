هاري كين يؤكد جاهزيته لخوض نهائي دوري الأبطال

2019/05/28 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد هداف توتنهام الإنجليزي هاري كاين أنه جاهز لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد مواطنه ليفربول السبت المقبل في مدريد، بعد غيابه منذ أسابيع بسبب الإصابة.وقال كاين الذي لم يلعب منذ ذهاب الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي الانكليزي في 9 نيسان الماضي “بدأت أشعر بأنني بحالة جيدة

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