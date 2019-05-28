عطلة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.. قرارات مجلس الوزراء

2019/05/28 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحرير اتخذ مجلس الوزراء، جملة من القرارات أبرزها تحديد عطلة عيد الفطر المقبل، والموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية.

حدد مجلس الوزراء عطلة عيد الفطر منذ الثلاثاء المقبل الرابع من حزيران/يونيو

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التي عقدها برئاسة عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء 28 آيار/مايو، وفق بيان صدر عن مكتبه الإعلامي تلقى "الترا عراق"، نسخة منه، حيث وناقش العديد من المواضيع المعدّة لجدول أعماله.

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هذه مقرّرات مجلس الوزراء

وقرر مجلس الوزراء بدء عطلة عيد الفطر، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل (4 حزيران/يونيو)، كما وافق مجلس الوزراء على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لعام 2018.

قرر المجلس أيضًا، الموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية، وإلغاء لجنة التعاون والتنسيق بين مجلسي الوزراء والنواب المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2017.

ووافق المجلس، على إقرار سياسة دمج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالمجتمع، وناقش حماية عدد من المنتجات المحلية والخيارات المطروحة بين منع بعض المستورد لمدد زمنية محددة أو فرض الرسوم.

وافق المجلس على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية وأقر دمج ذوي الاعاقة

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، والموافقة على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنه التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة العراق وحكومة جمهورية باكستان.

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